Поліцейський спричинив смерть людини: масові протести в США поширилися на всю країну

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В США масові протести поширилися на всю країну. Про це NNS повідомляє з посиланням на apnews.com.ua. Протестуючі заблокували Білий дім, закидали правоохоронців пляшками і камінням.

Як стало відомо NNS , причиною масових акцій стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі через поліцейського, який при затриманні притиснув його шию коліном і не відпускав навіть тоді, коли Флойд говорив, що не може дихати.

У США 29 травня спалахнули протести відразу в декількох містах. У багатьох випадках протести мали насильницький характер. Про це пише видання "Голос Америки". У штаті Міннесота в деяких містах ввели комендантську годину через сутички, які там відбулися. Зокрема, мова йде про Міннеаполісі і Сент-Полі.

У Нью-Йорку також сталися кілька сутичок між протестувальниками і поліцією: активісти закидали правоохоронців пляшками.

В Атланті, штат Джорджія, перед будівлею телекомпанії CNN протестувальники спалили прапор США, підпалили автомобіль і розбили кілька вікон. Чоловік з прапором руху "Життя чорних має значення" заліз на три величезні літери CNN, що стоять перед входом, інші люди залишили на буквах різні написи. В результаті заворушень один поліцейський отримав поранення. Влада Атланти назвала протести "хаосом" і закликала людей розійтися по домівках.

У той же час в каліфорнійському місті Сан-Хосе активісти перекрили частину дороги і знищили кілька авто. Працівників поліції там закидали пляшками і камінням.

У Вашингтоні протестувальники підійшли до Білого дому, який через деякий час був переведений в режим локдауна. Після цього учасники акції рушили в бік Капітолії.

У центрі Х'юстона, штат Техас, пройшла демонстрація під гаслами "Припинити жорстокість поліції" і "Життя чорних має значення". Поліція заарештувала жінку, яка, за непідтвердженими даними, дістала вогнепальну зброю.

Зазначимо: поліцейського, який задушив чоловіка при затриманні, заарештували.