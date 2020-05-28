SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon на МКС: причини, нова дата польоту

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Раніше NNS повідомляла, що корабель компанії SpaceX доставить астронавтів на МКС, але, як передає Економічна правда, запуск було відкладено за 17 хвилин до старту.

Повідомляється, що компанія SpaceX не змогла запустити космічний корабель Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію через погодні умови.

Відео невдалого старту корабля транслював youtube-канал NASA.

Запуск скасували за 17 хвилин до старту. В ракету-носій вже було закачано паливо і окислювач: гас і рідкий кисень.

Зазначається, що на жодному етапі при підготовці до старту не виникло ніяких проблем.

Друга спроба запустити Crew Dragon відбудеться 30 травня.

Запуск Crew Dragon 27 травня до останнього був під питанням через сильний дощ та грозу. За стартом ракети-носія, який не відбувся, з майданчика на мисі Канаверал у Флориді спостерігав президент США Дональд Трамп.

Вперше за 9 років двоє американських астронавтів повинні були відправиться на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі. Старт ракети, який тепер запланований на 30 травня, особливий тим, що вперше політ повинен був відбутися на космічному кораблі приватної компанії.

Апарати Crew Dragon - багаторазові, але за контрактом з NASA для доставки людей на станцію їх використовуватимуть лише одноразово. При цьому SpaceX дозволено використовувати ці ж капсули повторно для вантажних місій на МКС.

У березні 2019 року відбувся перший політ Crew Dragon до МКС - випробувальна місія SpaceX Demo-1. Корабель доставив продукти на станцію і повернув потрібні вантажі на Землю. Замість астронавтів на борту знаходився манекен в скафандрі.

Зазначимо, що вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.