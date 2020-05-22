В Пакистані пасажирський літак впав на житлові квартали (фото)

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В Пакистані перед самою посадкою розбився пасажирський літак. Він впав на густонаселені житлові квартали. Про це NNS повідомляє з посиланням на depo.ua.

Як стало відомо NNS , на борту лайнера було більше 100 людей, кількість жертв уточнюється. За інформацією представника авіакомпанії "Пакистанські авіалінії" Абдула Саттара, літак виконував внутрішній рейс з Лахора в Карачі. На борту, за попередніми даними, перебувало 90 пасажирів і 17 членів екіпажу.

Вже є відомості про те, що як мінімум одна людина вижила - за інформацією місцевих ЗМІ, врятувався очільник одного із найбільших банків Пакистану.

На підльоті до аеропорту незадовго до заходу на посадку літак раптово став втрачати висоту і впав на житлові райони. Попередньо повідомляється про руйнування декількох будинків. Число жертв поки залишається невідомим. Після падіння літака в деяких будинках почалася пожежа.