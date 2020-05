18-тонная часть космической ракеты пролетела над городами и рухнула в океан

В понедельник (11 мая) в Атлантический океан рухнул 18-тонный сегмент китайской ракеты. Это один из самых крупных фрагментов космического мусора, который когда-либо падал на Землю неконтролируемым образом. Об этот сообщает NNS ссылаясь на newsweek и журналистов «Вокруг Света».

Сегмент длиной почти 30 метров пролетел над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, а затем рухнул в океан у западного побережья Мавритании в Западной Африке.

CZ-5B core stage reentry confirmed down at 1533 UTC, off the west coast of Africa https://t.co/hzePzF0THc