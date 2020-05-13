18-тонная часть космической ракеты пролетела над городами и рухнула в океан

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В понедельник (11 мая) в Атлантический океан рухнул 18-тонный сегмент китайской ракеты. Это один из самых крупных фрагментов космического мусора, который когда-либо падал на Землю неконтролируемым образом. Об этот сообщает NNS ссылаясь на newsweek и журналистов «Вокруг Света».

Сегмент длиной почти 30 метров пролетел над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, а затем рухнул в океан у западного побережья Мавритании в Западной Африке.

CZ-5B core stage reentry confirmed down at 1533 UTC, off the west coast of Africa https://t.co/hzePzF0THc — Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020

Это была основная ступень ракеты «Чанчжэн-5», которую запустили 5 мая с космодрома Вэньчан. «Чанчжэн-5» является самой большой на сегодняшний день китайской ракетой-носителем. Ее длина достигает около 53 метров, а вес — 849 тонн.

Ракета вывела на орбиту прототип беспилотного космического аппарата, который уже вернулся на Землю.

После запуска в космос ракета начала плановое — хотя и неконтролируемое — снижение. Основная ступень «Чанчжэн-5» — самый большой рукотворный объект, падавший на Землю с 1991 года.

Исключением считается американский шаттл «Колумбия», который рухнул на Землю в 2003 году. Его падение стало неконтролируемым в результате аварии. Кромка крыла, поврежденная еще при взлете, начала разрушаться от высокой температуры при посадке. Корабль был уничтожен, все семеро членов экипажа погибли.

До ступени «Чанчжэн-5 самыми тяжелыми объектами, неконтролируемо, но планово падавшими на планету, были американская космическая станция Skylab (1979) и советская станция «Салют-7» (1991).

Как сообщал «Вокруг света Украина», SpaceX остановила запуск ракеты в последние миллисекунды перед стартом (видео). Запуск Falcon 9 был остановлен в последнюю секунду перед взлетом из-за проблем с двигателем. Оператор закончил отсчет от 10 и уже с энтузиазмом выкрикнул: «Взлет!» Но после этих слов все внезапно остановилось.