Іран випадково потопив свій корабель. Повідомляється про десятки загиблих

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Під час навчань есмінець Jamaran ВМС Ірану помилково обстріляв і потопив дружній корабель. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Хвилю», яка посилається на директора політичного відділу іранського інформаційного агентства Тасніма Махді Бахтіарі, який оприлюднив інформацію у Twitter.

Як стало відомо NNS , Інцидент стався в Оманській затоці. Есмінець випустив протикорабельну ракету, яка потрапила під допоміжне судно Konarak. За даними Бахтіарі, пошкоджений корабель затонув. ЗМІ повідомляють, що загинули від 20 до 40 осіб. Також є інформація, про десятки потерпілих.

За попередніми даними, командир Копагака знаходиться серед загиблих. Джерела повідомляють, що в іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) визнали інцидент «людською помилкою», хоча офіційних заяв від іранських військових поки немає.

Джерела повідомляють, що у найближчі кілька годин ВМС Ірану зробить офіційну заяву.