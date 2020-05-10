Біля берегів Африки викрали українського моряка. У МЗС підтвердили інформацію.

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Український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямі у результаті піратського нападу на судно "Rio Mitong” біля берегів Екваторіальної Гвінеї. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Укрінформ, інформує NNS.

Як розповів дипломат, 10 травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно "Rio Mitong” (прапор Коморських островів, судновласник - бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).

“За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна”, - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.

Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

“Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС”, - запевнив Погорельцев.

Як повідомлялося раніше, біля берегів Африки невідомі напали на судно під прапором Коморських островів і викрали двох членів екіпажу, в тому числі українця.