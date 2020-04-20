У водопровідній системі Парижа знайшли коронавірус

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У Парижі в трубах, по яких протікає технічна вода, знайшли коронавірус. Про це повідомляє Бабель з посиланням на Le Figaro, інформує NNS.

Коронавірус знайшли, коли брали зразки води для аналізу: у чотирьох пробах з 27 був COVID-19.

Мер Парижа запевнив, що аналіз води показав «крихітні сліди» коронавірусу та що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, яка не повʼязана з кранами в житлових будинках.

Міська влада наказала негайно припинити використання технічної води, якою зазвичай забезпечують фонтани, а також полив парків та очищення вулиць.

Яким чином коронавірус опинився у воді — наразі не відомо. Зразки проб надіслали на аналіз до Регіональної агенції з питань охорони здоровʼя.

ВООЗ зазначає, що «на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них».