У Канаді дантист у формі поліцейського розстріляв 17 людей

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У місті Портапик канадської провінції Нова Шотландія чоловік влаштував стрілянину, жертвами якої стали 17 людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на СВС.

Згідно отриманої NNS інформації, в ніч на неділю 51-річний дантист Габріель Вортман відкрив стрілянину по людям в містечку Портапик, а потім і в ряді інших населених пунктів провінції. За інформацією поліції, вбита також співробітниця королівської канадської кінної поліції з двома дітьми, а ще один поліцейський отримав поранення.

Зазначається, що чоловік був одягнений у форму, схожу на поліцейську, і їхав на автомобілі, що виглядає як поліцейський. Однак Уортман співробітником правоохоронних органів не був, і номер його машини не був схожий на номери на службових автомобілях.

Пошуки злочинця тривали всю ніч в декількох пунктах Нової Шотландії. Повідомляється, що він загинув.