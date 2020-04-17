ВІДЕО - Ортодоксальні євреї побилися із поліцією через закриття синагог

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Ортодоксальні євреї в єрусалимському районі Меа Шеарім вийшли на протест проти закриття синагог через пандемію COVID-19. Демонстрації закінчилися зіткненнями з поліцією, повідомляє NNS із посиланням на The Jerusalem Post.

В зіткненнях брали участь десятки ортодоксів. За спробу припинити богослужіння у відповідності з вказівками уряду вони називали поліцейських "нацистами" і кидали в них каміння, яйця і металеві стрижні.

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Поліцейські відповідали їм з допомогою водомету і світлошумових гранат. В результаті постраждали кілька перехожих - у тому числі восьмирічна дівчинка, перед обличчям якої розірвався один із таких снарядів.

Громади ортодоксів сильніше за інших постраждали від епідемії коронавірусу SARS-CoV-2: вони відмовилися дотримуватися обмежувальних заходів і продовжили святкувати релігійні свята. В результаті багато з них заразилися, а місця їх поселень перетворилися в осередки поширення інфекції.