ВІДЕО - Ортодоксальні євреї побилися із поліцією через закриття синагог

- 17 квіт. 2020
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Ортодоксальні євреї в єрусалимському районі Меа Шеарім вийшли на протест проти закриття синагог через пандемію COVID-19. Демонстрації закінчилися зіткненнями з поліцією, повідомляє NNS із посиланням на The Jerusalem Post.
В зіткненнях брали участь десятки ортодоксів. За спробу припинити богослужіння у відповідності з вказівками уряду вони називали поліцейських "нацистами" і кидали в них каміння, яйця і металеві стрижні.
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Поліцейські відповідали їм з допомогою водомету і світлошумових гранат. В результаті постраждали кілька перехожих - у тому числі восьмирічна дівчинка, перед обличчям якої розірвався один із таких снарядів.
Громади ортодоксів сильніше за інших постраждали від епідемії коронавірусу SARS-CoV-2: вони відмовилися дотримуватися обмежувальних заходів і продовжили святкувати релігійні свята. В результаті багато з них заразилися, а місця їх поселень перетворилися в осередки поширення інфекції.
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