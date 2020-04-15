Яблоко, упавшее с балкона 24 этажа, отправило младенца в кому (фото)

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В китайском городе Дунгуань 11-летняя девочка выбросила с балкона 24-го этажа яблоко. По несчастливой случайности плод попал в трехмесячного младенца, которого держала на руках гулявшая возле дома бабушка, сообщают Факты со ссылкой на The Sun, информирует NNS.

Пострадавшая малышка по имени Тонгтонг, в которую попало яблоко, с тяжелой травмой головы и переломами черепа была в бессознательном состоянии доставлена в больницу. Ей срочно сделали операцию, чтобы остановить кровотечение в головном мозге. Тонгтонг впала в кому.

Как пишет издание The Sun, врачи сказали, что, даже если ребенок придет в себя, правая сторона ее мозга может быть клинически мертва. По некоторым данным, девочка в настоящее время парализована.

Ответственность за случившееся пообещал взять на себя отец 11-летней девочки, которая бросила яблоко. Он передал родителям Тонгтонг 3800 долларов (хотя больничные счета уже превысили 18 тысяч долларов). Мужчина утверждает, что его дочь пыталась накормить собаку, и уронила яблоко случайно. В момент происшествия она была дома одна. Полиция вышла на след виновницы, исследовав ДНК, следы которого остались на фрукте.

Суд постановил, что отец девочки должен выплатить семьей пострадавшего ребенка в общей сложности около 262 тысяч долларов компенсации.