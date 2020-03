У Нідерландах поцупили картину Ван Гога із закритого на карантин музею (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

У нідерландському містечку Ларен сталася резонансна подія. В ніч на понеділок 30 березня злочинці пограбували зачинений на карантин музей. Про це NNS повідомляє з посиланням на jetsetter.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , напередодні дня народження Вінсента Ван Гога, злодії розбили скло музею Singer Laren та викрали картину митця. Поліція прибула майже одразу, але їй не вдалося схопити злочинців.

«Викрадена неймовірно красива робота. Ми шоковані», — розповів директор музею Ян Рудольф де Лорм. Картина The Parsonage Garden at Nuenen in Spring була написана Ван Гогом у 1884 році, а її оціночна вартість складає майже 6 мільйонів євро.

У понеділок на прес-конференції музей Singer Laren оголосив, що напередодні вночі була вкрадена робота Ван Гога. Поліція встановила, що о 3 годині 15 хвилин ранку грабіжники проникли в приміщення, розбивши скляні двері.

Інтерпол вже вніс пропажу в свою базу розшукуваних творів мистецтва. На жаль, такі речі повертаються в музеї рідше, ніж пропадають з них. Детективи вважають, що діяли добре підготовлені «фахівці», які тренувалися з секундомір. На все про все їм знадобилося від 2 до 3 хвилин.