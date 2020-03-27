Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом

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Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон інфікувався коронавірусом. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Twitter прем’єра, інформує NNS.

«Протягом останніх 24 годин у мене з'явилися легкі симптоми і тест на коронавірус показав позитивний результат», — написав Борис Джонсон.

«Наразі я самоізолююся, але продовжуватиму працювати через відеозв’язок. Разом ми переможемо», — додав 55-річний Джонсон.

Скрін з Twitter Бориса Джонсона

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у 71-річного принца Уельського Чарльза, сина королеви Великої Британії Єлизавети II.

23 березня у Великій Британії заборонили виходити з дому без поважної причини, як-от купівлі товарів першої необхідності чи надання медичної допомоги. Також у країні заборонили зібрання понад двох людей — за винятком членів однієї сім'ї.

24 березня міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок повідомив, що за 24 години у Великій Британії зафіксували 87 летальних випадків, пов'язаних із SARS-CoV-2 — найбільше зростання з початку епідемії коронавірусу в країні.

Раніше ми писали: Ляшко розповів, яка ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнт одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.