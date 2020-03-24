Прямой эфир. Люди обворовывают и громят супермаркет

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В Мексике местные жители, разбив стекла супермаркетов, массово забирают с полок продукты питания. Люди выносят из магазина все, что попадает под руки.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители пока никак не мешают людям грабить супермаркет.

Чуть позже, появилась другая информация (смотрите скрин). Автор свое видео удалил.

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