Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції на ранок 18 березня

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Станом на ранок 18 березня 2020 року в Україні було лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує NNS.

Повідомляється, що протягом дня 17 березня до Центру громадського здоров’я надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька, 3, Дніпропетровська 5, Донецька 3, Закарпатська 3, Івано- Франківська 3, Київ 14, Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1, Чернівецька 1). Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19, 14 випадків підтверджено лабораторно, Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська 1 (1 летальний).

До вірусологічної референс-лабораторії 17 березня було доставлено 25 зразків, протестовано - 34 зразки, отримано 7 позитивних (Чернівецька область 6, Київська область 1) на COVID-19, решта мазків в роботі.

Всього у світі було зареєстровано 198 155 випадків захворювання COVID-19, з них 81 960 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 117 069 випадків.

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Опівдні 18 березня Україна призупиняє пасажирське сполучення

17 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

На території Європейського регіону зареєстровано 74 142 випадки захворювання COVID-19 (Італія 31 506, Іспанія 11 178, Франція 7 730, Німеччина 7 156, Швейцарія 2 643, Великобританія 1 954, Голландія 1 705, Австрия 1 332, Бельгія 1 243, Норвегія 1 169, Швеція 1 167, Данія 977, Португалія 448, Чехія 434, Греція 387, Фінляндія 319, Ізраїль 304, Ірландія 292, Словенія 275, Ісландія 225, Естонія[PU1] 225, Румунія 184, Польща 156, Сан-Марино 104, Словаччина 97, Російська Федерація 93, Болгарія 81, Сербія 72, Хорватія 65, Латвія 60, Албанія 55, Угорщина 50, Білорусь 36, Грузія 34, Казахстан 33, Кіпр 33, Північна Македонія 31, Вірменія 30, Республіка Молдова 30, Азербайджан 28, Литва 25, Боснія і Герцеговина 21, Мальта 21, Люксембург 19, Узбекистан 16, Андорра 14, Україна 14, Ліхтенштейн 7, Туреччина 5, Монако 2, Святий Престол 1) та 3347 летальних випадків ( загалом у світі 7954).