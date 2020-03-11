У Грузії коронавірусом вперше заразилася дитина

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У Грузії вперше виявили інфекцію коронавірусу у 12-річного підлітка. Про це NNS стало відомо з повідомлення newsgeorgia.ge.

Таку інформацію підтвердив в бесіді з журналістами Громадського телебачення Грузії директор Тбіліської інфекційної лікарні Тенгіз Церцвадзе.

Церцвадзе пояснив, що підліток, у якого підтвердився коронавірус, був в групі з п'яти осіб, які перебували в самоізоляції через контакт з пацієнтом, який прибув з Італії.

За даними грузинських ЗМІ, підліток є племінником жінки, яка заразилася коронавірусом під час поїздки в Італію.

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Разом з цією жінкою в Італії була і мати підлітка. Близькі цієї жінки — сім'я з п'яти чоловік, включаючи підлітка, перебували в самоізоляції. На ранніх етапах у них не було виявлено коронавірус, однак перевірка аналізів показала позитивний результат.

За даними МОЗ, станом на ранок 10 березня 2020 року у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчились смертю, у той же час 64 147 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 33 295 випадків у 103 країнах/територіях/регіонах.

В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

У зв’язку із поширенням COVID-19 в світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану.