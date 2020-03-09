У Нідерландах розпочався суд по справі збитого Боїнгу (онлайн трансляція)

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У Нідерландах сьогодні, 9 березня, розпочався процес по справі смертельного рейсу МН17. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Згідно інформації, отриманої NNS, у понеділок, 9 березня, у Нідерландах починаються судові слухання у справі щодо катастрофи Boeing-777 рейсу МН17, збитого у 2014 році на Донбасі.

Обвинуваченими у цій справі проходять чотири особи: троє росіян і українець.

Зокрема, йдеться про колишнього ватажка прокремлівської терористичної організації «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), полковника ГРУ Сергія Дубінського, підполковника запасу ВДВ Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.

Їх звинувачують у доставці з РФ на Донбас зенітного ракетного комплексу Бук, з якого було збито малайзійський Boeing-777.

Слухання будуть проходити у судовому комплексі Схіпхол недалеко від Амстердама.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама у Куала-Лумпур, було збито над окупованою РФ частиною Донбасу 17 липня 2014.

На борту літака перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, дві третини з них — піддані Нідерландів. Всі вони загинули.

У 2016 році Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи Boeing Малазійських авіаліній рейсу МН17, згідно з якими літак збили з ЗРК Бук, який доставили на Донбас з території Росії.

Онлайн трансляцію зі слухань веде Громадське