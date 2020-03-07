В Китаї обвалився готель з людьми, що перебували на карантині через коронавірус

- 07 бер. 2020
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У місті Цюаньчжоу китайської провінції Фуцзянь 7 березня близько 7 години вечора за місцевим часом обвалилася будівля готелю, наданого для людей з підозрою на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.
За інформацією місцевої влади, під завалами опинилися 70 осіб. Врятувати вдалося 32 людини.
Зруйнований готель Сіньцзя було надано для людей з підозрою на коронавірус, і тих, хто тісно контактував з хворими. Там вони перебували на карантині.
Як повідомляє телеканал CGTN, рятувальні роботи тривають.
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