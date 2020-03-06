У Москві знайшли мертвим скандального українського шахіста: подробиці

- 06 бер. 2020
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Український гросмейстер Станіслав Богданович і його дівчина-шахістка Олександра Вернигора знайдені мертвими в Москві. Про це NNS стало відомо з повідомлення Прямого, який посилається на російські ЗМІ.
За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ, на їхніх головах були надіті пакети. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.
27-річний Богданович родом з Одеси, 18-річна Вернигора – з Одеської області. Останнім часом обидва жили в Москві.
Нещодавно Богданович повідомив, що зіграв за Росію в інтернет-матчі з Україною і пояснив, що зробив це, тому що йому за це заплатили. Отримав безліч негативних відгуків, не тільки з шахового середовища. Богдановича також було внесено до бази даних сайту "Миротворець".
У 2015-му році займав восьму сходинку у світовому рейтинг-листі з бліцу. Його основні досягнення:
- Багаторазовий чемпіон України з прискорених шахових дисциплін.
- Срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років.
- Чемпіон України серед юнаків до 18 років.
- Чемпіон Одеси (2010).
- Триразовий чемпіон Одеської області, в тому числі – переможець відкритого чемпіонату області, турнірів з гросмейстерської нормою (2018, 2019).
- Переможець багатьох міжнародних турнірів.
Вернигора вчилася у Московському державному університеті, перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації і виступала за Україну.
Як пише російський «Спорт-Экспресс», померлі були виявлені у четвер, 5 березня в одній з квартир будинку на Кастанаевской вулиці. Тіла виявив господар квартири, правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що давність настання смерті - більше 10 годин.
Інші обставини трагедії наразі невідомі, московські слідчі органи проводять дослідчу перевірку.
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