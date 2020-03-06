У Москві знайшли мертвим скандального українського шахіста: подробиці

Завантажте мобільний додаток сайту

Український гросмейстер Станіслав Богданович і його дівчина-шахістка Олександра Вернигора знайдені мертвими в Москві. Про це NNS стало відомо з повідомлення Прямого, який посилається на російські ЗМІ.

За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ, на їхніх головах були надіті пакети. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

27-річний Богданович родом з Одеси, 18-річна Вернигора – з Одеської області. Останнім часом обидва жили в Москві.

Нещодавно Богданович повідомив, що зіграв за Росію в інтернет-матчі з Україною і пояснив, що зробив це, тому що йому за це заплатили. Отримав безліч негативних відгуків, не тільки з шахового середовища. Богдановича також було внесено до бази даних сайту "Миротворець".

У 2015-му році займав восьму сходинку у світовому рейтинг-листі з бліцу. Його основні досягнення:

Багаторазовий чемпіон України з прискорених шахових дисциплін.

Срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років.

Чемпіон України серед юнаків до 18 років.

Чемпіон Одеси (2010).

Триразовий чемпіон Одеської області, в тому числі – переможець відкритого чемпіонату області, турнірів з гросмейстерської нормою (2018, 2019).

Переможець багатьох міжнародних турнірів.

Вернигора вчилася у Московському державному університеті, перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації і виступала за Україну.

Як пише російський «Спорт-Экспресс», померлі були виявлені у четвер, 5 березня в одній з квартир будинку на Кастанаевской вулиці. Тіла виявив господар квартири, правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що давність настання смерті - більше 10 годин.

Інші обставини трагедії наразі невідомі, московські слідчі органи проводять дослідчу перевірку.