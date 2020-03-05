Війська РФ розбомбили табір біженців у Сирії: серед загиблих немовля (відео)

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У Сирії табір біженців піддався повітряної атаці російських військ, не менше 16 людей загинули і 18 постраждали. Про це NNS повідомляє з посиланням на telegraf.com.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , російські війська розбомбили птахоферму неподалік Маррат Мисрина в Сирії, де перебували біженці з інших районів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на турецькі ЗМІ. В результаті атаки росіян загинули 16 мирних жителів – серед них немовля. Щонайменше 18 постраждали. Пошуки поранених і загиблих тривають.

За інформацією Управління цивільної оборони Сирії, було нанесено декілька авіаударів.