"Санжары" по-ирански: протестующие сожгли здание, куда привезли больных коронавирусом (видео)

- 29 лют. 2020
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Местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас. Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом, сообщает NNS ссылаясь на телеканал Iran International.
В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Поэтому вечером в пятницу, 28 февраля, протеестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом. О жертвах и потерях не сообщается.
Специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщил порталу Al Arabiya, что информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных - ложь.
ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ— ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020
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