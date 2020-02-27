Федеральний суд США розгляне позов проти Дубінського

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Як стало відомо NNS, Федеральний суд США взяв до розгляду позов українсько-американського бізнесменв Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського. Про це 26 лютого повідомив на своїй сторінці в Facebook Геннадій Москаль, пише Детектор Медіа.

«Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми "Гроші" та телеканалу "1+1" щодо розповсюдження завідомо неправдивої інформації стосовно нього», – написав Москаль.

З метою забезпечення позову Алекс Ровт просить суд накласти арешт на все майно відповідачів. Також він просить витребувати й прийняти до розгляду справу, яка порушена 20 жовтня 2019 року судом штату Делавер щодо відмивання на території США коштів, «отриманих злочинним шляхом» кінцевим беніфеціаром телеканалу «1+1» Ігорем Коломойським.

Алекс Ровт подав аналогічні позови до Солом’янського та Подільського районного судів Києва.

«Також я подав клопотання, щоб при залученні мене в даній справі на території США всі витрати на переліт і проживання було покладено на відповідачів», — додав Геннадій Москаль.

Нагадаємо, 6 лютого 2020 року стало відомо, що українсько-американський бізнесмен Алекс Ровт подав позов до суду на Олександра Дубінського за його допис у Фейсбуці, відеоблог «Дубінізми» в ефірі «1+1» та сюжет у програмі «Гроші» на «1+1».

У дописі нардепа Дубінського від 30 січня йдеться, що бізнесмени з США Алекс Ровт та Імре Пак замішані в корупційних схемах щодо Одеського припортового заводу.

3 лютого в програмі «Гроші» на каналі «1+1» вийшов сюжет про те, що люди Алекса Ровта нібито збиралися заплатити 5 млн долларів за посаду директора Одеського припортового заводу. Схожий сюжет вийшов і в блозі «Дубінізми», що виходить на «1+1».