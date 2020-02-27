У Польщі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

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27 лютого у місті Лодзь підтвердили зараження китайським коронавірусом. Захворіла 25-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Таїланду. Про це NNS дізналася з повідомлення 24tv.ua, що посилаються на Express ilustrowany.

Повідомляється, що хвору госпіталізували у лікарню імені Беганського — її стан стабільний.

Відомо, що 22 лютого жінка повернулася з Таїланду, де перебувала близько місяця. За її словами, симптоми застуди з'явилися під час поїздки. Окрім симптомів ГРВІ, вона страждала від задишки та самостійно назначила собі антибіотики.

Повертаючись з Таїланду, жінка прилетіла до Варшави, звідки на потязі приїхала до Лодзя. Нині Санітарна інспекція з'ясовує, з ким хвора могла контактувати, аби зробити контактним особам тест на наявність коронавірусу та розмістити їх на карантин.

Що відомо про коронавірус Covid-2019:

Через спалах коронавірусу у Китаї закрили 16 міст, низка країн зупинили авіасполучення з країною.

Вірус поширюється у Європі. Нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу в Європі – там зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.

За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.

Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 2 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони відбувають двотижневий карантин в обсервації "Нові Санжари".

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