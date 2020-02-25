В Росії горить магістральний газопровід

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У РФ загорівся магістральний газопровід Ямбург — Єлець-2. Про це NNS повідомляє з посиланням на charter97.org, який, в свою чергу, посилається на російські джерела.

Магістральний газопровід Ямбург - Єлець-2, що належить «Газпрому», загорівся в Горнозаводскому міському окрузі Пермського краю.

Про це повідомили РБК в прес-службі управління МНС Росії по регіону. За даними відомства, займання газу відбулося 25 лютого о 21:15 за місцевим часом (20:15 по Києву).

За даними компанії «Газпром трансгаз Чайковський», ситуація знаходиться під контролем, загрози населенню немає. Як повідомляють «РІА Новини» та ТАСС з посиланням на представників екстрених служб, прорив «Ямбург-Єлець-2» був зафіксований в 12 км від селища Середня Усьва, розташованого на північному заході регіону.

Співробітники МНС приступили до ліквідації аварії.