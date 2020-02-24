П'яний українець протаранив вісім авто в центрі польського міста (фото з місця події)

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У місті Катовіце (Польща) водій з України в стані алкогольного сп'яніння, протаранив вісім припаркованих автомобілів. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Факти», яке в свою чергу, посилається на польське NaszeMiasto.

Згідно інформації, отриманої NNS , водій на чорній Audi на швидкості влетів в легкові авто, серед яких Skoda, Volkswagen, Nissan і Toyota. Три машини від сили удару вилетіли з місця парковки на тротуар. Постраждалих в аварії немає.

Як виявилося, в крові українця було понад 2 проміле алкоголю. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Також йому доведеться оплатити ремонт пошкоджених автомобілів.