Над Россией взорвался большой метеорит (видео)

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Метеорит со вспышкой и грохотом взорвался в небе над Россией. В сети появилось яркое видео с камер наблюдения, которые зафиксировали вхождение небесного тела в атмосферу Земли.

ЧП произошло в городе Костомукша в республике Карелия, которая граничит западной границей с Финляндией. По местному времени метеорит упал в 4:35 утра 20 февраля.

Ученые уверены, что камеры зафиксировали падение метеорита. На записи видно, как небесное тело попадает в атмосферу Земли, где взрывается, оставляя яркую вспышку. О том, найдены ли были обломки метеорита пока не сообщается.

По словам местных жителей, явление сопровождалось громким звуком, похожим на взрыв при горных работах. Некоторые пишут, что в городе дребезжали окна. А отсвет от взрыва зафиксировали даже в 200 километрах от города.

Взрыв объекта зафиксирован и лабораторией геофизики Карельского научного центра РАН, но расшифровка данных займет не меньше суток.