Назвали новый способ заражения коронавирусом

- 21 лют. 2020
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Специалисты в Китае выяснили, что коронавирус может передаваться в закрытом помещении при высокой концентрации аэрозоля. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики, передает hvylya.net.
Отмечается, что основными путями заражения коронавирусом остаются воздушно-капельный и контактный, но второй способ передачи — при «тесном» контакте с зараженным.
Также ученые предупреждают, что можно заразиться коронавирусом при долгом нахождении в тесном закрытом помещении. В случае высокой концентрации аэрозоля вероятность заражения увеличивается и человек может заразиться именно через дисперсную систему.
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