С поезда "Киев-Москва" сняли женщину с симптомами коронавируса

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В России с поезда "Киев - Москва" сняли гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. Как сообщает ТАСС, ее тут же госпитализировали в инфекционную больницу. Отмечается, что женщина 1978 года рождения была выявлена специалистами на станции Суземка в Брянской области, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

С помощью тепловизора у нее была зафиксирована температура тела 38 градусов. В инфекционной больнице Брянска для иностранки выделен отдельный изолятор.

Кроме того, вагон, в котором она ехала, был отцеплен и перемещен на тупиковую ветку, ее попутчики (в вагоне было 24 человека — 22 пассажира и два проводника) будут находиться на карантине.

Их увезли в Брянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.