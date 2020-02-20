Двоє українців, які підхопили коронавірус на лайнері Diamond Princess, одужали

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Двоє українців, які підхопили новий штам коронавірусу на лайнері Diamond Princess у Японії, вже одужали. Про це повідомляє Укрінформ, інформує NNS.

Повідомляється, що про це поінформував голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу у парламенті 20 лютого.

«Жодну людину з ознаками навіть застуди на борт літака пускати не будуть — про це попереджала влада Китаю. Вони далі перебуватимуть у лікарнях Китаю так само, як це було із нашими працівниками екіпажу Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали до лікарні. І до речі, жодне масмедіа не опублікувало, що вони одужали. Це ота статистика 15% тих, хто одужали, серед них є два українці», — сказав Радуцький.

Як повідомлялося раніше, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

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