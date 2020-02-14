У Китаї знайшли спосіб лікування коронавірусу

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Як стало відомо NNS, у Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov. Про це повідомив Комітет з контролю та управління державним майном КНР, інформує РБК-Україна з посиланням на китайські ЗМІ.

Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів. Повідомляється, що цей метод дозволив врятувати вже більше десятка тих, хто перебував в критичному стані.

Зазначимо, найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

РБК-Україна писало, що станом на 14 лютого від коронавірусу нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб.

Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

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