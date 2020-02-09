Из-за «массовой драки» Казахстан покинули 4,5 тысячи человек

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В Казахстане из-за столкновений, которые привели к человеческим жертвам, страну покинули 4 с половиной тысячи человек. Об этом NNS сообщает со ссылкой на gordonua.com.

Согласно информации, полученной NNS , 9 февраля количество жертв столкновений, которые произошли на юге Казахстана в ночь на 8 февраля, достигло 10 человек. Об этом рассказал на брифинге заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, сообщает "Радио Азаттык".

Восемь человек погибли во время беспорядков, еще двое скончались в больнице, сообщил он. По данным МВД, сейчас с различными травмами в медучреждениях находятся 39 пострадавших, в том числе пять правоохранителей.

Как сообщает "Радио Азаттык", к вечеру 8 февраля из Казахстана в Кыргызстан перешли 4,5 тыс. жителей Жамбыльской области, где произошел конфликт. По данным пограничной службы Кыргызстана, основная часть прибывающих – это женщины, дети и пожилые люди.

Калайчиди утверждает, что причиной столкновений стал конфликт на дороге, пишет портал Tengrinews.kz.

Вечером 7 февраля в нескольких селах Жамбыльской области в массовых беспорядках принимали участие более 300 человек. Власти страны называют случившееся "массовой дракой" и "бытовым конфликтом", который "провокаторы подстрекали перевести в межэтническую плоскость". В ходе волнений пострадали более 40 человек; были подожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

Местные жители рассказали "Радио Азаттык", что в беспорядках принимали участие "около 200 неместных мужчин". Большинство жителей сел, где произошли столкновения, составляют дунгане. Все сгоревшие дома, по наблюдению журналистов, принадлежат представителям этого народа.

Журналисты отмечают, что "волнения с межэтническим оттенком" случались в Казахстане и прежде.

"Власти после них говорили, что это были бытовые конфликты, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где мирно сосуществует "сто народов", установлен межэтнический и межконфессиональный мир", – говорится в материале радиостанции.