В масштабном ДТП в Венгрии погибли украинцы (фото, видео)

- 08 лют. 2020
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В Венгрии в масштабном ДТП погибли граждане Украины. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ria-m.tv, который ссылается на венгерское издание Karpat Hir.
Согласно информации, полученной NNS , авария произошла утром на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.
Портал BPI Autosok пишет, что сначала столкнулись два легковых автомобиля, они остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.
Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией. Он вылетел за пределы дороги.
В результате случившегося один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.
После второго столкновения произошли новые: в изуродованные авто на дороге врезались еще два транспортных средства.
Предварительной причиной аварий называют плохую видимость.
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