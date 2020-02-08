В масштабном ДТП в Венгрии погибли украинцы (фото, видео)

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В Венгрии в масштабном ДТП погибли граждане Украины. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ria-m.tv, который ссылается на венгерское издание Karpat Hir.

Согласно информации, полученной NNS , авария произошла утром на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Портал BPI Autosok пишет, что сначала столкнулись два легковых автомобиля, они остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией. Он вылетел за пределы дороги.

В результате случившегося один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

После второго столкновения произошли новые: в изуродованные авто на дороге врезались еще два транспортных средства.

Предварительной причиной аварий называют плохую видимость.