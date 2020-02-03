Українець покусав та побив поляка у Варшаві

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У Варшаві затримали українця за напад на поляка, скоєний за дивних обставин. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті 24, який посилається на прес-службу польської поліції.

Згідно отриманої NNS інформації, 28-річного громадянина України в околицях Варшави затримали за розбій. Українець намагався відібрати у поляка телефон, при цьому кричав, що йому погано, бо його отруїли.

Повідомляється, що українець напав на поляка, вимагаючи віддати смартфон вартістю приблизно 30 тисяч гривень. Завдяки допомозі небайдужих свідків, нападника затримали.

Згодом поліція з'ясувала, що затриманий чоловік працює в ресторані неподалік. Він заявив, що колеги нагодували його отруєною їжею. Йому стало погано, коли вийшов з роботи. А на вулиці якраз стояв перехожий і розмовляв телефоном.

Поліції затриманий чоловік пояснив, що телефон йому потрібен був для виклику швидкої допомоги – мовляв, треба було рятуватися. Тому він попросив апарат у перехожого.

Але власник телефону на таке прохання відреагував негативно: телефон дати відмовився і сказав, що в нього розрядився акумулятор.

Ця відповідь розлютила українця і він накинувся на поляка, бив його кулаками, ногами, і покусав руки. Небайдужі свідки інциденту підбігли й відтягнули нападника.

Поліція викликала медиків, які під час огляду не виявили у затриманого чоловіка ознак якихось захворювань.

Українця посадили під варту, поки триває слідство. Згідно з польським законодавством йому загрожує до 12 років позбавлення волі.