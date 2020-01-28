Українське судно заблокувало рух по Дунаю

- 28 січ. 2020
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У Болгарії через низький рівень води на мілину сіло українське судно. У результаті річкове судноплавство на Дунаї заблоковане. Про інцидент повідомляє MarineLink з посиланням на Морське агентство Болгарії.
Судноплавство через річку Дунай було заблоковано на півночі Болгарії 28 січня. Сталося це після того, як українське судно сіло на мілину через низький рівень води,
– йдеться у повідомленні.
Поки український корабель намагалися витягти, застрягли ще 15 суден. Інформації про те, що саме перевозили кораблі, наразі немає.
В уряді Болгарії заявили, що капітан українського судна отримає штраф. Адже порушив обмеження глибини в 22 дециметри.
У Морському агентстві Болгарії додали, що поки невідомо, коли Дунай відкриють для судноплавства.
Важливо! Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна до Західної Європи.
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