Українське судно заблокувало рух по Дунаю

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У Болгарії через низький рівень води на мілину сіло українське судно. У результаті річкове судноплавство на Дунаї заблоковане. Про інцидент повідомляє MarineLink з посиланням на Морське агентство Болгарії.

Судноплавство через річку Дунай було заблоковано на півночі Болгарії 28 січня. Сталося це після того, як українське судно сіло на мілину через низький рівень води,

– йдеться у повідомленні.

Поки український корабель намагалися витягти, застрягли ще 15 суден. Інформації про те, що саме перевозили кораблі, наразі немає.

В уряді Болгарії заявили, що капітан українського судна отримає штраф. Адже порушив обмеження глибини в 22 дециметри.

У Морському агентстві Болгарії додали, що поки невідомо, коли Дунай відкриють для судноплавства.