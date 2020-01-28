Завтра, 29 января на орбите Земли может произойти столкновение спутников

- 28 січ. 2020
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Выведенные их эксплуатации и неуправляемые телескоп IRAS и спутник GGSE-4 вероятно столкнутся на орбите Земли уже завтра, 29 января, в 23:39:35 по Гринвичу.
По расчетам, оба аппарата пройдут друг от друга на расстоянии около 15-30 метров при относительной скорости в 14,7 км/c (~52 920 км/ч).
Несмотря на все это, вероятность того, что аппараты столкнутся, составляет один к 100. Но если это произойдет, то на орбите может образоваться большое количество мусора. GGSE-4 весом в 4,5 кг может попросту разлететься на множество мелких частей, когда врежется в IRAS, который весит больше тонны.
Также сообщается, что столкновение не несет угрозы для людей на Земле. Даже если некоторые обломки упадут с орбиты на землю, они сгорят в плотных слоях атмосферы.
Источник: Власти.нет
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