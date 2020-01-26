«Эпидемия вышла из-под контроля»: Вирусолог Гуань Йи

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Ведущий вирусолог, принимавший участие в борьбе против вируса SARS в 2003 году, чьи слова приводит британское издание The Daily Mail, после посещения охваченного эпидемией города Ухань высказал опасения о том, что коронавирус «вышел из-под контроля».

Количество заражённых может быть в 10 раз выше, чем при эпидемии атипичной пневмонии SARS, известной как «птичий грипп».

Доктор Гуань Йи, директор Государственной лаборатории новых инфекционных заболеваний в Университете Гонконга сделал тревожное заявление. Издание Daily Mail приводит его слова: «Я многое пережил и никогда раньше не боялся, но на этот раз я напуган», — сказал Гуань, выступая перед прессой. Ученый высказал опасения, что худшее еще впереди.

Гуань также предупредил, что масштаб эпидемии в 2020 году может быть «в 10 раз выше, чем эпидемия атипичной пневмонии» 2003 года, предупредив, что, по его мнению, «эпидемическая ситуация уже вышла из-под контроля».

Известный вирусолог считает, что карантинные меры, введенные властями Китая, могут оказаться недостаточными.

«Когда эти люди вернулись в свои родные города из Уханя, они разнесли вирус во все части страны», — сказал он.

Более 30 миллионов китайских граждан в настоящее время находятся на карантине в 13 городах из-за вспышки летальной инфекции.

К настоящему моменту в Китае было подтверждено 868 случаев заражения вирусом, кроме того были подтверждены случаи заражения в Таиланде, США, Тайване, Южной Корее, Японии, Вьетнаме и Сингапуре.



Красные точки на карте означают подтвержденные случаи заболевания. Чем больше круг-тем большее количество заболевших.

Вирус уже унес жизни 26 человек, в основном это пожилые люди с уже существующими заболеваниями.

Сегодня стало известно, что власти закрыли для посещения часть Великой китайской стены и Диснейленд в Шанхае, отчаянно пытаясь остановить распространение Уханьского коронавируса на фоне опасений, что 10 000 человек уже заражены вирусом-убийцей.

Как писали некоторые СМИ, — в Уханьском институте вирусологии находится лаборатория уровня 4 по биопасности, которая изучает «самые опасные в мире патогенные микроорганизмы», что уже вызвало опасения относительно того, что вирус 2019-nCoV мог быть разработан в лаборатории и случайно вырваться наружу по недосмотру персонала: ранее это уже дважды случалось в деятельности аналогичной лаборатории в Пекине, как сообщало издание Nature.

Однако эксперты, чье мнение опубликовало издание Journal of Medical Virology, склоняются, к тому, что наиболее вероятным источником вспышки был нелегальный рынок животных в Ухани, где для употребления в пищу продавались летучие мыши и змеи.

По сообщениям, за последние два дня в четырнадцати городах, в которых проживает около 40 миллионов человек, в той или иной форме были заблокированы общественный транспорт и дороги.

А размещенные в Интернете кадры показывают, как на улицах Ухани размещаются войска для сдерживания вспышки.

В США один человек в штате Вашингтон находится под наблюдением после подтверждения наличия заболевания, а другие подозрительные случаи проходят проверку в Калифорнии и Техасе. Сообщается британские власти проверили 14 человек, госпитализированных с подозрением но ни одного случая не было подтверждено. В России, к счастью, пока ни одно подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Сейчас в Китайский Новый год, обычно миллионы людей путешествуют по стране и всему миру, чтобы навестить родных. Но, в связи с эпидемией, главные торжества по всей стране были отменены, в том числе в Запретном городе Пекина, главном туристическом направлении, а также ярмарках и карнавалах в Пекине и Гонконге.

В качестве еще одного признака того, насколько серьезно к этой вспышке относятся, McDonald’s распорядился закрыть филиалы в пяти городах провинции Хубэй, где вспышка началась и оказалась наиболее смертоносной, а магазин одежды Uni Qlo закрыл семь магазинов в городе Ухань.

Официально коронавирус уже заразил более 800 человек и убил 26 во всем мире в этом месяце, но эксперты предсказывают, что истинное число случаев исчисляется тысячами. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения решила не объявлять вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией — несмотря на то, что правительства всего мира находятся в состоянии повышенной готовности и проверяют пассажиров из Китая в аэропортах.

Завтра Шанхайский Диснейленд встретит посетителей закрытыми воротами и объявлением о том, что знаменитый парк развлечений закрыт на «профилактику вспышки заболевания».

Запретный город в Пекине и часть Великой китайской стены были закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса.

В непроверенном видео, опубликованном в Twitter, утверждается, что подразделения Народно-освободительной армии Китая – несут дежурство у железнодорожного вокзала в Ухани.

Медики в защитной одежде проверяют температуру у пассажиров, прибывающих на северную железнодорожную станцию ​​Сяньнин, недалеко от Ухани, в канун празднования китайского Нового года.