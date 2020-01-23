Бойцовский петух убил своего хозяина на петушиных боях в Индии

- 23 січ. 2020
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50-летний житель Индии умер после того, как петух ранил его в шею лезвием, привязанным к лапе, во время петушиных боев. Об этом сообщает УНИАН соссылкой на телеканал СNN.
Сообщается, что индиец жил в деревне Андхра-Прадеш и постоянно участвовал в местных петушиных боях. Петух был его.
В зоозащитной организации телеканалу сообщили, что такие мероприятия запрещены в Индии с 1960 года, но их все равно проводят.
«Местные власти знают, что петушиные бои вне закона, однако предпочли закрыть на это глаза. Петухов используют не только для развлечения, но и для заработка – на них делают ставки», – заявил представитель индийского фонда «Люди для животных».
Бой, на котором был погибший индиец, прошел без задержаний.
Известно, что бойцовым петухам привязывают к лапам острые шпоры, а потом выводят на арену. Там птицы сражаются до тех пор, пока одна из них не погибнет.
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