Дорожні чашки від IKEA виявилися токсичними

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Шведська компанія IKEA відкликає дорожні чашки Troligtvis через токсичність матеріалів і закликає припинити їх використовувати. Про це NNS стало відомо з повідомлення The Village Україна.

Останні звіти компанії показують, що чашки містять дибутилфталат, який перевищує рекомендовану норму.

На офіційному сайті IKEA повідомляється, що пластмасові чашки Troligtvis продавалися з жовтня 2019 року по січень 2020.

Таож повідомляється, що власники чашок рожевого, бежевого та синього кольорів, зроблених в Індії, повинні негайно припинити іх використовувати та можуть повернути цей посуд у магазини IKEA і отримати назад повну вартість.

Щоб повернути гроші за товар, потрібно звернутися у будь-який магазин IKEA. Чек про оплату з собою мати не обов’язково.