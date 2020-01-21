Дорожні чашки від IKEA виявилися токсичними

- 21 січ. 2020
- 201
Завантажте мобільний додаток сайту
Шведська компанія IKEA відкликає дорожні чашки Troligtvis через токсичність матеріалів і закликає припинити їх використовувати. Про це NNS стало відомо з повідомлення The Village Україна.
Останні звіти компанії показують, що чашки містять дибутилфталат, який перевищує рекомендовану норму.
На офіційному сайті IKEA повідомляється, що пластмасові чашки Troligtvis продавалися з жовтня 2019 року по січень 2020.
Таож повідомляється, що власники чашок рожевого, бежевого та синього кольорів, зроблених в Індії, повинні негайно припинити іх використовувати та можуть повернути цей посуд у магазини IKEA і отримати назад повну вартість.
Щоб повернути гроші за товар, потрібно звернутися у будь-який магазин IKEA. Чек про оплату з собою мати не обов’язково.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!