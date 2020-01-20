Невідомий вірус забирає життя людей у Китаї

Завантажте мобільний додаток сайту

Китайська влада повідомила про 139 нових хворих на невідому хворобою легенів, викликану новим різновидом коронавірусу, внаслідок чого померли вже троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Кількість нових інфікованих збільшилася за два дні, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Загальна кількість підтверджених випадків на даний час перевищує 200.

Новий штам коронавіруса вперше з'явився в Ухані в грудні і вже поширився за кордон — зафіксовані два випадки в Таїланді і один в Японії.

Як повідомляється на сайті муніципального комітету у справах охорони здоров'я, в лікарнях залишаються 170 пацієнтів, 35 з яких перебувають у важкому стані і дев'ять — в критичному. Однак 25 хворих вилікували.

Як вважаються експерти, справжня кількість людей, що були заражені невідомим вірусом, може бути в рази більшою. Центр глобального аналізу інфекційних захворювань при Імперському коледжі Лондона підрахував, що зараз кількість хворих може досягати 1700, пише РБК-Україна.