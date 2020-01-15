Легковик в'їхав під вантажівку: в ДТП у Польщі загинули двоє українців

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У вівторок поблизу населеного пункту Любіце Мазовецького воєводства Польщі, що приблизно за 50 км на південь від Варшави, сталася ДТП, в якій загинуло четверо осіб, двоє з яких — українці. Про це повідомила керівниця консульського відділу Посольства України в РП Світлана Криса, передає Укрінформ.

Повідомляється, що загиблі є рідними братами віком 28 та 29 років.

«На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України — рідні брати 1991 та 1992 років народження», — сказала консул.

За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.

Дипломат зазначила, що родичі загиблих вже дізналися про смерть і виїхали до Польщі, аби зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.

Світлана Криса поінформувала, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.

Консул додала, що двоє інших загиблих є громадянами Польщі.

За інформацією регіональних ЗМІ, загиблі брати є мешканцями села Велика Городниця Млинівського району Рівненської області. У консульському відділі посольства України в РП перевіряють цю інформацію.

ДТП сталася у вівторок приблизно о 13:30 (за київським часом) на дорозі національного значення номер «17». Легковий автомобіль, в якому подорожувало четверо чоловіків і який прямував у напрямку Варшави, з невідомих причин з великою швидкістю і без гальмування в’їхав ззаду під вантажний автомобіль. Усі четверо пасажирів автомобіля загинули на місці.