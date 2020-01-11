«Я захотел умереть, когда узнал»: иранский военный взял на себя ответственность за сбитый самолет

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Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана. Об этом сегодня, 11 января, заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Гаджизаде, - сообщает агентство IRNA. Также он рассказал, как все произошло.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Гаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета, сообщает в субботу агентство «Тасним».

«Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит», - приводит агентство в Twitter слова Гаджизаде.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», – заявил он.

Гаджизаде напомнил, что из-за эскалации между Ираном и США все наступательные и оборонительные подразделения КСИР находились в состоянии боевой готовности. Он подчеркнул, что в ночь инцидента уровень готовности поднялся до «уровня войны», а интегрированная сеть обороны заявила о наивысшем уровне оповещения.

По словам Гаджизаде, он неоднократно просил, чтобы в этих условиях небо над Ираном закрыли.

«Когда самолет вылетел из аэропорта Имам Хомейни, система засекла цель. Он (оператор) увидел это. В соответствии с информацией, предоставленной оператору, он посчитал обстановку военной, думал, что была запущена крылатая ракета. Боец сил господних определил цель как ракету. Оператор обязан был доложить об этом, однако система связи, очевидно, была нарушена. Или были помехи, или сеть была занята, но в любом случае он не смог связаться. Таким образом, у него была возможность принять решение в течение пяти секунд, и отменить пуск. К сожалению, он принял неверное решение, и ракета была выпущена, а самолет – поражен", – сказал генерал.

Он добавил, что в Организации гражданской авиации Ирана не знали об инциденте, потому изначально отрицали возможность ракетного удара по украинскому самолету.