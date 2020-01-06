В Австралії пішли дощі після тижневих пожеж. Пожежні стрибають від радості (фото відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

В Австралії продовжуються руйнівні лісові пожежі. Тисячі людей постраждали, є загиблі, ареали знищені, а міста затягнув дим.

Проливні дощі пройшли по східному узбережжю, від Сіднея до Мельбурна, а також в інших частинах Нового Південного Уельсу.

Але у неділю ввечері місцева влада попередила, що температура підвищиться до четверга.

“Поки немає підстав для самозаспокоєння”, – попередила прем’єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

Вихідні дні були дуже важкими, тому що вогонь знищив ще кілька сотень будинків. У сільській місцевості небо набуло червоного кольору, а повітря наповнене попелом та димом, що сильно ускладнює дихання.

Напередодні повідомлялося, що в країні є ще майже 200 осередків пожеж, понад 1200 будинків зруйновано і мільйони гектарів землі випалені.