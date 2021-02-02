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В Іспанії почнуть тестувати чотириденний робочий тиждень, з посиланням на Independent пише Іnspired, передає NNS.

Експеримент триватиме три роки і буде здійснений лише в обмеженій кількості компаній. Якщо він виявиться вдалим, то нові робочі умови введуть і для інших громадян.

Лівоцентристська партія Más País, яка створила проєкт, пропонує скоротити робочий тиждень з 40 до 32 годин, при цьому не зменшуючи зарплати. Щоб експеримент пройшов м’якше, компаніям, які візьмуть у ньому участь, нададуть фінансову допомогу. Експеримент обійдеться у 50 млн євро.

Які саме фахівці перейдуть на чотириденний робочий тиждень, поки невідомо. Політики будуть обговорювати це з Міністерством промисловості.

Грошову допомогу компаніям будуть поступово зменшувати протягом усього експерименту: бізнесу потрібно стати фінансово незалежними з урахуванням нових умов.

​Як повідомлялося, пише Укрінформ, останнім роками в усьому світі вивчається можливість скорочення робочого тижня. Попри побоювання, що це призведе до падіння продуктивності, результати експериментів доводять інше. Так, у Microsoft Japan після запровадження 4-денного робочого тижня продуктивність працівників зросла на 40%. Крім того, на 23% скоротилися витрати компанії на електроенергію та ​на 59% - обсяги друку документів.

Експеримент із 4-денним робочим тижнем також запроваджували у компанії Perpetual Guardian у Новій Зеландії. Через деякий час працівники розповіли, що вони стали менше нервуватися, продуктивність праці зросла, а витрати компанії на електроенергію скоротилися. Водночас деякі співробітники заявили, що у додатковий вихідний нудьгували без колег та роботи. Згодом компанія вирішила вже повноцінно запустити скорочений робочий тиждень.