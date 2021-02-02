Як люди пов’язують вираз обличчя із соціальним статусом - дослідження

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Вчені з Лондонського університету дійшли висновку, що люди схильні пов'язувати вираз обличчя, що транслює негатив, із нижчим соціальним статусом людини, й навпаки.

Дослідження науковці опублікували в журналі Emotion Американської психологічної асоціації, з посиланням на PsyPost пише Громадське, передає NNS.

Вони запитали у 30 людей, які емоції, на їхню думку, відчувають багаті й бідні люди. Після цього провели експеримент за участю 675 добровольців. Їм потрібно було розподілити фотографії людей із різним виразом обличчя на групи відповідно до передбачуваного соціального класу.

Результати свідчать, що вираз емоцій може змінити сприйняття соціального статусу. Та сама людина виглядає як представник вищого класу, коли висловлює позитивні емоції, і нижчого, коли — негативні.

«Люди формують враження про соціальний клас навіть тоді, коли вони бачать лише обличчя. Люди вважають людей вищими за соціальним статусом через більш позитивні вирази обличчя відповідно до стереотипу, що багатші люди — щасливіші»,

— сказала авторка дослідження Тора Бьорнсдоттір.

Учені уточнюють, що не має значення, яка конкретно в людини емоція — смуток, страх, відраза чи злість. Головне, щоб людина в цілому виглядала незадоволеною.

Науковці додають, що міміка — не єдиний фактор, який впливає на сприйняття людей їхнім оточенням. Також значення мають привабливість та одяг. Але поки відносну важливість кожного з цих критеріїв детально не досліджували.