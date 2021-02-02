SpaceX вперше відправить космічних туристів на орбіту. Запуск планують до кінця 2021 року

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Компанія SpaceX планує пізніше цього року відправити в космос чотирьох цивільних людей у рамках «першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті», яка отримала назву Inspiration4.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Космічним кораблем компанії керуватиме Джаред Ісаакман, засновник і генеральний директор приватної компанії з обробки платежів Shift4 Payments.

Американський бізнесмен-мільярдер планує подарувати три місця в капсулі SpaceX Dragon представникам громадськості, які «будуть обрані, щоб репрезентувати засадничі цінності лідерства, надії, щедрості та процвітання».

Ісаакман заявив, що має на меті використати приватну поїздку, аби зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні Сент-Джуд, яка займається лікуванням раку та дитячих захворювань.

За планами SpaceX, екіпаж на кілька днів вийде на орбіту Землі десь у четвертому кварталі цього року, стартувавши з Космічного центру Кеннеді у Флориді, який належить NASA.

Напередодні місії SpaceX забезпечить комерційну підготовку астронавтів на ракеті-носії Falcon 9 та космічному кораблі Dragon, а також навчання з готовності до надзвичайних ситуацій.

По завершенню місії Dragon знову ввійде в атмосферу Землі для м’якої посадки на воді біля узбережжя Флориди.