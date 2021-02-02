ЄС оновив правила в'їзду в умовах пандемії, введено темно-червоні зони

Завантажте мобільний додаток сайту

Рада ЄС оновила рекомендації щодо підходу до обмежень свободи пересування в Євросоюзі в умовах пандемії COVID-19 і ввела темно-червону зону для регіонів із високим рівнем захворюваності.

Про це повідомляє сайт Європейської Ради, передає parlament.ua, інформує NNS.

«Відповідно до цих рекомендацій, новий колір (темно-червоний) додається до чинних зеленого, помаранчевого, червоного та сірого кольорів на мапах, які щотижня оновлюються ECDC. Цей колір застосовуватиметься до районів, де вірус циркулює на дуже активному рівні, включаючи нові варіанти інфекції, що викликають занепокоєння»,

- йдеться у повідомленні.

Темно-червоним кольором на мапах позначатимуться регіони, де індекс захворюваності на COVID-19 за 14 днів перевищуватиме 500 активних випадків на 100 тисяч населення.

Країни ЄС мають вжити заходів, щоб не заохочувати людей до "несуттєвих" подорожей у регіоні, що позначені червоним або темно-червоним кольором. У таких регіонах діятимуть чіткі правила для туристів. Зокрема, вони мають пройти тестування на коронавірус ще до прибуття, а після - пройти обов’язковий карантин або самоізоляцію.

Працівники транспорту, як правило, не будуть зобов’язані проходити тестування. Однак при потребі їм можуть робити швидкі тести на антиген до коронавірусу.

Вимога обов’язкового тесту та самоізоляції не поширюється також на мешканців прикордонних регіонів, які перетинають кордони щодня - з метою роботи, навчання або у родинних справах.

Нагадаємо, що Єврокомісія створить управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я ЄС, щоб забезпечити структурований підхід на випадки пандемії. Воно допоможе передбачати загрози та визначати відповідні заходи.