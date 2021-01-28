У Польщі набуло чинності рішення КС про заборону абортів

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У Польщі все ж вирішили запровадити майже повну заборону абортів. Постанову Конституційного суду уже опублікували і вона набрала чинності 27 січня. Раніше її запровадження відкладали через масові протести.

Про це повідомили в уряді Польщі, з посиланням на TVN24 пише Громадське, передає NNS.

Відповідно до Конституції країни, рішення суду опублікували 27 січня у «Віснику законів», після чого воно набрало чинності.

У жовтні Конституційний суд Польщі виніс рішення, у якому постановив, що переривання вагітності через дефекти плоду є незаконним. 98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину.

Згідно з постановою, аборти дозволені тільки в разі зґвалтування та інцесту, а також коли життя або здоров'я матері під загрозою.

На початку листопада після масових протестів проти такого рішення в уряді країни повідомили, що відкладуть його запровадження для дискусії. Тоді запропонували протестувальникам та опозиції у парламенті переговори, аби спільно знайти найкращий вихід із ситуації.

Про рішення Конституційного суду

Своїм рішенням суд фактично підтримав консервативну партію країни. Владна коаліція хотіла ухвалити закон, який забороняє аборти через норму, яку розглядав КС. Розгляд законопроєкту переносили через протести.

Тобто влада знайшла спосіб не ухвалювати закон, щоб не дратувати населення, але таки заборонити цю норму, яка фактично унеможливлює аборти в країні.

Але роздратування після рішення суд уникнути не вдалося, у містах країни відбулися масові протести, у Варшаві на «Жіночий страйк» вийшли 100 тисяч людей.