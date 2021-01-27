64% опитаних людей у світі вважають зміни клімату глобальною проблемою

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Понад половина людей (64%) по всьому світу називає зміни клімату глобальною надзвичайною проблемою, що потребує вирішення.

Звіт опублікували на сайті Програми розвитку ООН, передає Громадське, інформує NNS.

У масштабному опитуванні взяли участь 1,2 млн людей від 14 до понад 60 років із 50 країн світу. З жовтня по грудень 2020 року запрошення пройти опитування з'являлося як реклама у найпопулярніших мобільних іграх для користувачів обраних країн.

В ООН та Оксфордському університеті, який допомагав із дослідженням, пояснили, що так змогли залучити людей різного віку, статі та освіти. Зокрема для опитування вдалося залучити 550 тисяч учасників 14-18 років.

Для опитування обирали великі й малі країни, з високим і середнім рівнем доходу. Україна в опитуванні не брала участь, але ООН планує провести ще одне дослідження у 2021 році з країнами, які не представлені у цьому звіті. Похибка дослідження — не більше 2%.

В ООН сподіваються, що результати опитування допоможуть урядам країн світу краще вибудовувати власну політику для боротьби зі змінами клімату.

Що питали в учасників?

Їм ставили два загальні питання:

Чи розглядають вони зміни клімату як глобальну надзвичайну проблему?

Якщо так, то що світ має робити для боротьби з цим?

А також шість питань, які стосуються різних сфер життя та дій влади: енергетики, економіки, транспорту, їжі, захисту людей та природи.

Ось що вдалося дізнатися

64% опитаних зі всіх країн заявили, що зміни клімату — це надзвичайна глобальна проблема. Цей результат дещо відрізняється у залежності від країни проживання. Так, у Західній Європі та Північній Америці 72% погодилися із цим, у Східній Європі та Центральній Азії таких уже 65%. Наприклад, у Молдові найменше людей, 50% опитаних, сприймають зміни клімату як глобальну загрозу.

Також 59% учасників заявили, що світ має робити усе можливе та швидко реагувати на зміни клімату, 20% вважають, що навпаки реакція має бути повільною, а 10% кажуть, що світ і так зробив достатньо для запобігання змінам клімату.

ООН виділила чотири найпопулярніші пропозиції того, що слід робити для боротьби зі змінами клімату:

Захищати ліси та інші території (54%)

Використовувати відновлювальну енергію (53%)

Використовувати технології для ведення господарства, що не шкодять довкіллю (52%)

Інвестувати більше грошей у «зелений» бізнес (50%)

Також виявили закономірність, що люди з країн, де відбувається масштабна вирубка лісів (Бразилія, Індонезія, Аргентина), частіше заявляли, що найбільш необхідно зберігати ліси. У країнах, де фіксують значні викиди від виробництва, заявляли про необхідність переходу на відновлювальну енергію.

Учасники з країн із високим доходом заявляли про необхідність змусити великі компанії за забруднення: у Великій Британії таку пропозицію підтримали 72% опитуваних, у Канаді — 69%.

Вплив освіти, статі та віку

У звіті вказують, що освіта є основним фактором, який впливає на віру в існування змін клімату є освіта. Чим більш освічена людина, тим більше шансів, що вона вірить у цю проблему.

У середньому жінки та чоловіки однаково заявляли про зміни клімату як глобальну проблему. Водночас в Австралії, Канаді та США жінки та дівчата на 10% частіше заявляли про це, ніж хлопці та чоловіки.

У В'єтнамі, Нігерії та Росії навпаки чоловіки й хлопці частіше говорили про глобальні зміни клімату. В ООН та Оксфордському університеті це пояснюють тим, що у цих країнах дівчата і жінки мають менше доступу до освіти.

Крім того, молоді люди до 18 років частіше вірять у зміни клімату. Так, 70% підлітків до 18 років називали зміни клімату глобальною проблемою, у віці 18-35 років таких було 65%, у віці 36-59 років — 66%, у віці від 60 років — 58%.