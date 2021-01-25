Чи можна мати зайву вагу і бути здоровим: дослідження

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Наявність зайвої ваги негативно впливає на здоров’я людини, навіть якщо вона займається спортом. Тому компенсувати надмірну вагу чи ожиріння фізичною активністю недостатньо, свідчать результати масштабного дослідження іспанських науковців.

Про це пише Громадське, передає NNS.

Існують свідчення, що фізична активність може компенсувати негативний вплив зайвої ваги на здоров’я. На медичному жаргоні цю проблему називають «парадоксом здорової повноти» («fat but fit» paradox): начебто фізичні тренування дозволяють підтримувати такий самий рівень діяльності серцево-судинної системи, як і в худих людей, які не займаються спортом.

«Парадокс здорової повноти» побічно підтверджується й тим, що слабка активність серцево-судинної системи дозволяє краще прогнозувати смертність, аніж зайва вага. Ґрунтуючись на цьому, деякі науковці пропонують змінити підходи до боротьби з ожирінням і робити наголос на фізичній активності, а не на позбавленні зайвої ваги.

У дослідженні іспанських науковців на чолі з Алехандро Лусією з Європейського університету Мадрида, однак, «парадокс здорової повноти» повністю заперечується.

«Наше дослідження спростовує думку, що активний спосіб життя може цілком усунути негативний вплив надмірної та зайвої ваги на здоров’я»,

— стверджує він.

Лусія з колегами проаналізували дані про понад 527 тисяч дорослих іспанців, наданих страховою компанією. Середній вік людей у вибірці — 42 роки, 32% з них — жінки. Людей поділили за індексом маси тіла (ІМТ) на три групи: нормальна вага (ІМТ у межах 20-25), зайва вага (25-30)та ожиріння (понад 30).

Після цього людей розподілили на три групи за критерієм фізичної активності (регулярна фізична активність, недостатня або її відсутність). А стан серцево-судинної системи визначали за трьома факторами ризику: діабет, високий рівень холестерину та підвищений кров’яний тиск.

Аналіз показав, що незалежно від показника ІМТ люди з хоча б якоюсь фізичною активністю рідше мали діабет або підвищений тиск чи холестерин. А втім, у людей із зайвою вагою чи ожирінням майже удвічі частіше був зайвий холестерин, у чотири рази частіше — діабет і в п’ять — підвищений кров’яний тиск.

«Фізичні вправи, очевидно, не компенсують негативних наслідків зайвої ваги. Це справедливо і для чоловіків, і для жінок, дані про яких ми аналізували окремо»,

— наголошує Лусія.

Він вважає, що для людей із підвищеним індексом маси тіла фізична активність і боротьба із зайвою вагою мають бути однаковими пріоритетами.

Дослідження було оприлюднене в науковому виданні Європейського кардіологічного товариства European Journal of Preventive Cardiology.

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Всесвітня організація охорони здоров’я визначає, що люди з індексом маси тіла 25 і більше мають зайву вагу, а якщо він перевищує 30 — ожиріння. У 1997 році ВООЗ визнала ожиріння значною проблемою громадського здоров’я у світі.

У квітні Організація повідомила, що кількість людей із ожирінням у світі збільшилася втричі з 1975 року, зокрема і в країнах із низьким та середнім рівнем доходу в населення. А загалом же зайву вагу мають майже 40% дорослих, із яких 13% — ожиріння.

Проблема ожиріння знову постала гостро у зв'язку з пандемією коронавірусу. Дослідження, здійснене на замовлення Світового банку, у серпні показало: ожиріння на 48% збільшує ризик смерті людини від коронавірусної хвороби й на 74% — виникнення ускладнень аж до необхідності реанімації.

В Україні ожиріння має, за оцінками, кожен четвертий мешканець, а серед працездатного населення його виявляють у майже 30% випадків.