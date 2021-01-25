Новий космічний рекорд: компанія Ілона Маска вивела на орбіту 143 супутники

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Компанія SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска успішно вивела на орбіту ще 143 космічні апарати, 10 із яких — у межах проєкту зі створення супутникового інтернету Starlink. Це найбільша кількість супутників, які відправляли в космос на одній ракеті-носії.

Про це пише Громадське, передає NNS.

Запуск відбувся з бази Військово-повітряних сил США на мисі Канаверал штату Флорида. Його планували попередньо здійснити 23 січня, але через погані погодні умови перенесли на день. Ракета-носій Falcon 9 успішно піднялася в повітря о 10:00 за місцевим часом, а її перший ступінь приземлився через майже 8 хвилин після запуску.

Запуск такої великої кількості супутників одночасно відбувся в межах місії «Transporter-1». Це перша місія SpaceX, яка пропонувала райдшеринг — тобто можливість меншим компаніям, які не мають власних ракет-носіїв, вивести свої апарати на орбіту на ракеті-носії SpaceX і зекономити кошти.

Загалом серед 143 супутників, запущених 24 січня, лише 10 належать SpaceX — це супутники проєкту Starlink, покликаного надати глобальний доступ до інтернету. Решта — супутники дрібних комерційних та урядових компаній. Загальна маса вантажу, який вивела на орбіту ракета Falcon 9, становить близько п’яти тонн.

Так, як зазначає Forbes, вартість доправлення одного кілограму комерційного вантажу на місії «Transporter-1» становить 5000 доларів. Оскільки вага всіх комерційних супутників на борту Falcon 9 становить десь 2700 кілограмів, SpaceX заробила майже 14 мільйонів доларів.

Водночас до запуску деякі фахівці із засторогою ставилися до запуску місії «Transporter-1», оскільки SpaceX не розкривала подробиць того, які саме супутники вона виводитиме на орбіту. А якщо врахувати, що деякі з них достатньо малі, їх буде важко відстежити із Землі, що порушує проблему космічного сміття.

Попередній рекорд за кількістю космічних апаратів, відправлених у космос на одній ракеті-носії, належить Індії. У лютому 2017 року вона вивела на орбіту 104 супутники. А якщо врахувати, що всього на земній орбіті зараз перебувають десь 3000 робочих супутників, то виходить, що кожен двадцятий із них був відправлений 24 січня 2020 року.

Станом на сьогодні в межах Starlink включно із місією «Transporter-1» відбулися 18 запусків партій супутників. Усього на орбіті їх перебуває вже понад тисячу. За задумом, супутники мають забезпечити безперешкодний доступ до інтернету з будь-якої точки земної кулі.

Тестування Starlink уже розпочалося. Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть за екстремальних погодних умов. А втім, поки що це задоволення не з дешевих. У жовтні 2020 року в Apple Play з'явився додаток для користування Starlink, де місячна підписка коштує 99 доларів, а річна — 499 доларів.