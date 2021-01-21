SpaceX запускатиме ракети з нафтових платформ

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Компанія Ілона Маска SpaceX перетворює дві глибоководні нафтовидобувні платформи на плавучі стартові майданчики для надважких ракет Starship, які розробляє наразі.

Як передає Укріформ, про це повідомляє 24 Техно, інформує NNS.

Куплені минулоріч нафтовидобувні платформи отримали назви Деймос і Фобос – на честь супутників Марса.

Установки розташовуються в порту Браунсвілл, неподалік від дослідницького центру Starship в Бока-Чіка.

Надглибоководні нафтові вишки 8500 і 8501 обійшлися SpaceX в 3,5 мільйони доларів кожна. Колишній власник вишок, компанія Valaris зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас) – найбільший у світі власник офшорних нафтових вишок, у серпні подала заяву про банкрутство, прагнучи полегшити важке боргове навантаження.

Пара платформ була придбана у липні 2020 року корпорацією Lone Star Mineral Development. Остання була зареєстрована у червні 2020 року на ім'я фінансового директора SpaceX Брета Джонса.

Незадовго до того, як була зареєстрована компанія Lone Star Mineral Development, Маск у своєму Твіттері повідомив, що SpaceX планує будувати плавучі космодроми надважкого класу для Марса, Місяця і гіперзвукових подорожей навколо Землі.